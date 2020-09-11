Агент полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что украинца могут включить в сделку по переходу в английский клуб защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Слова Прудникова приводит calciomercato.com.
"Зинченко находится на радаре у "Наполи", три года назад проходили встречи. Чтобы так случилось, мы должны спросить у агента Кулибали, которого мы уважаем, как и руководство "Манчестер Сити", - отметил Прудников.
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"Если "Ман Сити" решит включить Зинченко в эту сделку, мы выслушаем предложение "Наполи" и посмотрим, что делать", - добавил агент.
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