Украинский футболист может стать частью сделки по переходу Калиду Кулибали.

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что украинца могут включить в сделку по переходу в английский клуб защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Слова Прудникова приводит calciomercato.com.

"Зинченко находится на радаре у "Наполи", три года назад проходили встречи. Чтобы так случилось, мы должны спросить у агента Кулибали, которого мы уважаем, как и руководство "Манчестер Сити", - отметил Прудников.

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"Если "Ман Сити" решит включить Зинченко в эту сделку, мы выслушаем предложение "Наполи" и посмотрим, что делать", - добавил агент.

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Автор: Антон Дударь