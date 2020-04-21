Барселона впервые в истории продаст права на название своего стадиона

На такой шаг каталонский клуб пойдет ради борьбы с коронавирусом.

"Барселона" продаст права на название своего стадиона "Камп Ноу", чтобы собрать средства для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил официальный сайт "Барселоны".

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Данное решение утвердил совет директоров клуба. Титульные права на сезон 2020-2021 переданы фонду "Барселоны", который будет заниматься поиском спонсора.

Вырученные деньги будут инвестированы в исследовательские проекты Каталонии и всего мира, созданные для борьбы с пандемией.

Таким образом, легендарная арена "Камп Ноу", построенная в 1957 году, впервые в своей истории сменит название.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Барселона" официально ответила на обвинения в коррупции.