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Можно не узнать: футболист сборной Украины показал, как изменился внешне за время карантина (фото)

16:02, 21 апреля 2020
Футбол
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Николай Матвиенко в этом сезоне провел за Шахтер 28 матчей / фото: ФК Шахтер

Все это время Матвиенко не только не имел возможности сходить в парикмахерскую, но еще и не брился.

Супруга футболиста Анна в Instagram обратилась к парикмахеру, в шутку попросив вернуть ей мужа.

instagram.com/koliamatvienko

Как сообщал УНИАН, ранее УАФ пошутила о том, как сборная Украины будет выглядеть после карантина.

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