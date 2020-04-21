Можно не узнать: футболист сборной Украины показал, как изменился внешне за время карантина (фото)

Николай Матвиенко полтора месяца не стригся и не брился.

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко показал, как выглядит за время, проведенное дома, с начала карантина.

Все это время Матвиенко не только не имел возможности сходить в парикмахерскую, но еще и не брился.

Супруга футболиста Анна в Instagram обратилась к парикмахеру, в шутку попросив вернуть ей мужа.

Как сообщал УНИАН, ранее УАФ пошутила о том, как сборная Украины будет выглядеть после карантина.