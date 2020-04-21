Можно не узнать: футболист сборной Украины показал, как изменился внешне за время карантина (фото)
16:02, 21 апреля 2020Футбол
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Николай Матвиенко полтора месяца не стригся и не брился.
Николай Матвиенко в этом сезоне провел за Шахтер 28 матчей / фото: ФК Шахтер
Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко показал, как выглядит за время, проведенное дома, с начала карантина.
Все это время Матвиенко не только не имел возможности сходить в парикмахерскую, но еще и не брился.
Супруга футболиста Анна в Instagram обратилась к парикмахеру, в шутку попросив вернуть ей мужа.
instagram.com/koliamatvienko
Как сообщал УНИАН, ранее УАФ пошутила о том, как сборная Украины будет выглядеть после карантина.
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