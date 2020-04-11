"Прыжок был бы длиннее": Коноплянка объяснил, что помешало ему полностью раскрыть потенциал в Европе

Футболист "Шахтера" отметил, что доволен своей карьерой, но хотел бы раньше покинуть УПЛ.

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, что помешало ему в полной мере раскрыть свой потенциал во время выступлений за испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке".

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Футболист дал интервью пресс-службе УАФ.

"Если бы можно было что-то поменять в истории, я б пораньше уехал в Европу. Наверно, пару лет потерял. Я бы быстрее выучил язык, потому что без него никуда. А то, бывает, хочешь в туалет сходить и не знаешь, как сказать.

Я один год играл в испанской "Севилье", затем три года за "Шальке" в Германии. Только через год я уже почувствовал себя как дома. Я понимал язык, разговаривал через полгода. Если бы на пару лет раньше уехал - прыжок был бы длиннее", - признался Коноплянка.

30-летний полузащитник перешел из "Днепра" в "Севилью" в 2015-м году, а возвращение игрока в Украину состоялось в прошлом году. За "Шахтер" в текущем сезоне УПЛ Коноплянка провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

УНИАН ранее сообщал о том, что Коноплянка во время карантина поучаствовал в кулинарном челлендже.