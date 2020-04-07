Футболисту Динамо, раздававшему маски в Киеве, подарили роскошный автомобиль (фото)
15:16, 07 апреля 2020Футбол
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Полузащитник "Динамо" U-19 Евгений Рязанцев показал подарок от родителей.
Рязанцев играет за молодежную команду клуба / фото: ФК Динамо
Полузащитник молодежной команды киевского "Динамо" Евгений Рязанцев продемонстрировал подарок, который ему сделали родители.
На своей странице в Instagram футболист разместил фото с новым автомобилем - BMW 750Li, стоимость которого у официального дилера составляет более 2,5 миллиона гривен.
"Девочка любит буквы BMW. Благодарю родителей за подарок", - подписал снимок Рязанцев.
Напомним, в конце марта 18-летний футболист закупил 300 медицинских масок и раздал их в Киеве людям пожилого возраста.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" значительно продлило карантин для команды.
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