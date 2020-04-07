цей матеріал доступний українською

Футболисту Динамо, раздававшему маски в Киеве, подарили роскошный автомобиль (фото)

15:16, 07 апреля 2020
Футбол
544 0
Рязанцев играет за молодежную команду клуба / фото: ФК Динамо

На своей странице в Instagram футболист разместил фото с новым автомобилем - BMW 750Li, стоимость которого у официального дилера составляет более 2,5 миллиона гривен.

"Девочка любит буквы BMW. Благодарю родителей за подарок", - подписал снимок Рязанцев.

Напомним, в конце марта 18-летний футболист закупил 300 медицинских масок и раздал их в Киеве людям пожилого возраста

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" значительно продлило карантин для команды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter