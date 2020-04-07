Футболисту Динамо, раздававшему маски в Киеве, подарили роскошный автомобиль (фото)

Полузащитник "Динамо" U-19 Евгений Рязанцев показал подарок от родителей.

Полузащитник молодежной команды киевского "Динамо" Евгений Рязанцев продемонстрировал подарок, который ему сделали родители.

На своей странице в Instagram футболист разместил фото с новым автомобилем - BMW 750Li, стоимость которого у официального дилера составляет более 2,5 миллиона гривен.

"Девочка любит буквы BMW. Благодарю родителей за подарок", - подписал снимок Рязанцев.

Напомним, в конце марта 18-летний футболист закупил 300 медицинских масок и раздал их в Киеве людям пожилого возраста.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" значительно продлило карантин для команды.