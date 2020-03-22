цей матеріал доступний українською

Бывший футболист сборной Нигерии погиб в страшном ДТП (фото)

21:51, 22 марта 2020
Футбол
751 0
Джорджу было 26 лет / фото: bbc.com

Читайте такжеЗвездный футболист Манчестер Сити попал в аварию (фото)

Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла на трассе между городами Агбор и Бенин. Вместе с Джорджем в автомобиле также находились еще двое пассажиров, один из которых - одноклубник форварда по "Энугу Рейнджерс" Эммануэль Огбу, выступающий за молодежную команду клуба. Компания ехала по домам из-за паузы в чемпионате, которая связана с мировой пандемией коронавируса.

На одном из участков трассы автомобиль футболистов влетел в грузовик, который ехал впереди. Все трое погибли.

bbc.com

Джорджу было 26 лет. В 2017-м году он провел два матча за национальную сборную Нигерии.

УНИАН ранее сообщал о том, что брат футболиста "Ливерпуля" разбился в ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter