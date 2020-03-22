Бывший футболист сборной Нигерии погиб в страшном ДТП (фото)

Автомобиль Ифеани Джорджа оказался под грузовиком.

Нигерийский футболист Ифеани Джордж погиб в автокатастрофе.

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Об этом сообщает BBC.

Трагедия произошла на трассе между городами Агбор и Бенин. Вместе с Джорджем в автомобиле также находились еще двое пассажиров, один из которых - одноклубник форварда по "Энугу Рейнджерс" Эммануэль Огбу, выступающий за молодежную команду клуба. Компания ехала по домам из-за паузы в чемпионате, которая связана с мировой пандемией коронавируса.

На одном из участков трассы автомобиль футболистов влетел в грузовик, который ехал впереди. Все трое погибли.

Джорджу было 26 лет. В 2017-м году он провел два матча за национальную сборную Нигерии.

УНИАН ранее сообщал о том, что брат футболиста "Ливерпуля" разбился в ДТП.