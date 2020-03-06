Погиб брат игрока Ливерпуля: в ДТП разбилась гвинейская футбольная команда
В Гвинее произошла автокатастрофа, в которую попал автобус с футбольной командой "Этюаль Де Гюне".
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Об этом сообщает France Football.
Команда направлялась на поединок чемпионата Гвинеи против "Карфамори". Водитель не справился с управлением, после чего автобус врезался в дерево. В результате аварии погибли девять человек, а еще 19 получили травмы разной степени тяжести. Авария произошла недалеко от города Маму.
Среди погибших оказался двоюродный брат полузащитника английского "Ливерпуля" Наби Кейта - Альмами Кейта.
Сам Кейта уже прокомментировал трагедию в Instagram:
"Я шокирован, опечален и разбит горем. Выражаю искренние соболезнования всем семьям погибших, а также всей спортивной семье Гвинеи. Покойтесь с миром, парни".
УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший футболист ряда клубов УПЛ был признан виновным в ДТП и получил тюремный срок.