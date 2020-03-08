Зинченко не помог: Ман Сити потерпел поражение в дерби Манчестера (видео)

"Горожане" на "Олд Траффорд" проиграли "Манчестер Юнайтед".

В центральном матче 29-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити".

Команда украинца Александра Зинченко потерпела поражение со счетом 0:2.

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"МЮ" вышел вперед на 30-й минуте - отличился Антони Марсьяль. А на шестой добавленной ко второму тайму минуте Скотт Мактоминей эффектным голом в пустые ворота поставил точку в игре.

Зинченко вышел в стартовом составе "Ман Сити", провел на поле 77 минут, после чего его заменил Бенджамен Менди.

"МЮ" набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. У "Ман Сити" - 57 очков и вторая позиция.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 2:0

Голы: Марсьяль, 30, Мактоминей, 90+6

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Матич, Фред, Уильямс (Байи, 78), Фернандеш (Игало, 88), Джеймс, Марсьяль (Мактоминей, 78)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко (Менди, 77), Б. Силва (Марез, 59), Родри, Гюндоган, Фоден, Агуэро (Жезус, 59), Стерлинг

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Манчестер Сити" с Зинченко в составе завоевал Кубок английской лиги.