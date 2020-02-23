Карпаты - Днепр-1: обзор и полное видео матча УПЛ

Во Львове проходил очередной матч стартового тура УПЛ в 2020-м году.

В воскресенье, 23 февраля, в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги львовские "Карпаты" принимали "Днепр-1".

УПЛ, 19-й тур

"Карпаты" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Дийе, 24 - Супряга, 41

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак, Назарина, Клец, Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич, Дийе (Бойчук, 90)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой, Кравченко, Батагов (Вакулко, 75), Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73), Супряга

Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе - Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89 (повторное предупреждение)

Обзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" эффектным голом вырвало победу в историческом для УПЛ матче.

"Днепр-1" за зиму усилил целый ряд известных новичков. Команда находится на восьмой позиции в турнирной таблице и ведет борьбу за шестую строчку, отставание от которой составляет четыре очка.

"Карпаты", в свою очередь, находятся в глубоком кризисе, занимая последнюю позицию в УПЛ. Команда проиграла последние четыре игры в чемпионате Украины и может отстать даже от предпоследней "Ворсклы", если не сможет победить в Днепре.

При этом львовский клуб из-за финансовых проблем покинули практически все основные футболисты. Несколько новичков удалось подписать только в последние недели перед возобновлением сезона.