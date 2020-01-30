Манчестер Сити уступил в дерби, но вышел в финал Кубка английской лиги (видео)

"Горожане" по итогам двух встреч прошли "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" стал вторым финалистом Кубка английской лиги. В полуфинале команда Пепа Гвардиолы прошла "Манчестер Юнайтед".

В первом поединке "Ман Сити" одержал победу со счетом 3:1. В ответной встрече "горожане" уступили (0:1), чего хватило для выхода в финал.

Украинец Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

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В финале соперником "Манчестер Сити" будет "Астон Вилла", которая сенсационно прошла "Лестер".

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (первый матч - 3:1)

Гол: Матич, 35

"Ман Сити": Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Марез (Д. Силва, 67), Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз, 90), Б. Силва, Агуэро (Габриэль Жезус, 90+3), Стерлинг.

"МЮ": Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79), Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс, Лингард (Перейра, 65), Гринвуд (Джеймс, 46), Мартиаль.

Удаление: Матич, 76

"Ман Сити" опубликовал видеообзор матча в YouTube.

Напомним, "Ман Сити" является действующим обладателем Кубка лиги.

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