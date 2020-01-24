Первый легионер в команде: Десна подписала футболиста сборной Эстонии (фото)

Черниговский клуб усилился опытным игроком.

Черниговская "Десна" подписала футболиста сборной Эстонии Йоонаса Тамма.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба УПЛ.

Контракт с 27-летним игроком подписан на 1,5 года с возможностью продления еще на один год.

Таам играет в качестве центрального защитника, но также может закрыть позицию центрфорварда. В составе сборной Эстонии игрок провел 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Последним клубом Таама до переезда в Украину был норвежский "Лиллестрем". Также он находился в системе итальянской "Сампдории" и выступал за ряд эстонских и шведских команд. В составе "Десны" защитник стал первым иностранцем.

После 18 туров "Десна" набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" подписала полузащитника "Шахтера".