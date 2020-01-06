Шевченко встретил звезду мирового бокса на пляже Барбадоса (фото)

Тренер сборной Украины проводит отпуск в теплых краях.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время семейного отдыха на Барбадосе встретил на пляже звезду бокса - обладателя титулов IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Совместные фото со своими детьми и британским чемпионом украинский специалист опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, Джошуа уже в этом году может встретиться с украинцем Александром Усиком в чемпионском поединке.

Сборная Украины по футболу под руководством Шевченко вышла на Евро-2020, где сыграет в одной группе с Нидерландами и Австрией.

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-чемпион мира дал прогноз на противостояние Усика и Джошуа.