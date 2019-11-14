"Заслуженная победа": Шевченко похвалил игроков за первый тайм матча с Эстонией

Наставник сборной ставил цель дать игровое время резервным игрокам.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Эстонией (1:0) в товарищеском поединке, который состоялся в Запорожье.

Специалиста цитирует Tribuna.com.

"Очень важно было сегодня дать возможность многим игрокам, которые меньше играли. Мы их вызывали часто, но не совсем их использовали. Очень доволен первым таймом. Структура игры, которую мы проповедуем, сохранилась. За счет правильных перестроений, владений мячом, переходов с фланга на фланг, пытались расшатать оборону соперника, создать моменты.

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Единственное - не хватило реализации. Во втором тайме сделали еще больше замен. Многие ребята играли впервые, неплохо влились в игру, но где-то появилась спешка, нервозность. Считаю, во втором тайме, особенно в конце, должны были совершенно по-другому сыграть. Но забили мяч, это главное. Создали моменты. Победа заслуженная", - отметил наставник национальной команды.

Также Шевченко поблагодарил город и болельщиков за теплый прием:

"Хочу поблагодарить болельщиков, пришли поддержать команду, полный стадион. Даже не ожидал, что стадион может заполниться за 5 минут. До начала матча оставалось 5 минут, практически половина трибун была пуста. Огромное спасибо за такую поддержку, несмотря на будний день и холод. Спасибо, Запорожье".

Сборная Украины провела первый матч в своей истории в Запорожье. 17 ноября команда Андрея Шевченко встретится с Сербией на выезде в рамках заключительного тура квалификации Евро-2020, но турнирного значения игра иметь уже не будет, так как украинцы ранее вышли в финальную часть турнира.

УНИАН ранее сообщал о том, что стали известны призовые, которые получит Украина за выступление на Евро-2020.