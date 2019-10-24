Австрийский футболист забил фантастический по красоте гол в Лиге чемпионов (видео)
09:38, 24 октября 2019Футбол
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Нападающий "РБ Лейпциг" отличился красивым ударом в матче против "Зенита".
РБ Лейпциг - Зенит / REUTERS
Форвард "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Марсель Забитцер забил эффектный гол в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита".
На 59-й минуте матча Забитцер принял мяч на грудь почти у угла штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам внешней стороной стопы - мяч по красивой траектории залетел в дальнюю "девятку".
Этот гол в итоге еще и принес немецкому клубу победу в матче - 2:1.
24 октября 2019 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Лионель Месси установил уникальный рекорд в истории Лиги чемпионов.
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