Австрийский футболист забил фантастический по красоте гол в Лиге чемпионов (видео)

Нападающий "РБ Лейпциг" отличился красивым ударом в матче против "Зенита".

Форвард "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Марсель Забитцер забил эффектный гол в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против "Зенита".

На 59-й минуте матча Забитцер принял мяч на грудь почти у угла штрафной площади и вторым касанием пробил по воротам внешней стороной стопы - мяч по красивой траектории залетел в дальнюю "девятку".

Этот гол в итоге еще и принес немецкому клубу победу в матче - 2:1.

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