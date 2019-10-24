Месси установил уникальный рекорд в истории Лиги чемпионов

Нападающий открыл счет своим голам в нынешнем розыгрыше турнира.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов нападающий "Барселоны" Лионель Месси установил рекорд турнира.

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Каталонцы в гостях встречались с чешской "Славией" и сумели одержать победу со счетом 2:1.

Месси открыл счет точным ударом уже на третьей минуте поединка. Этот гол стал первым для аргентинца в нынешнем розыгрыше турнира и позволил капитану каталонцев стать рекордсменом.

Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забивал минимум один гол в рамках этого турнира в 15 сезонах подряд.

После трех туров "Барселона" возглавляет группу F, набрав 7 очков.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах Лиги чемпионов 23 октября.