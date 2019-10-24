цей матеріал доступний українською

Месси установил уникальный рекорд в истории Лиги чемпионов

01:07, 24 октября 2019
Футбол
95 0
Лионель Месси / REUTERS

Читайте такжеЛига чемпионов: Ювентус выиграл матч за три минуты, первая победа Реала и другие результаты 22 октября

Каталонцы в гостях встречались с чешской "Славией" и сумели одержать победу со счетом 2:1.

Месси открыл счет точным ударом уже на третьей минуте поединка. Этот гол стал первым для аргентинца в нынешнем розыгрыше турнира и позволил капитану каталонцев стать рекордсменом.

Месси стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забивал минимум один гол в рамках этого турнира в 15 сезонах подряд.

После трех туров "Барселона" возглавляет группу F, набрав 7 очков.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах Лиги чемпионов 23 октября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Барселона#Лига чемпионов#Лионель Месси