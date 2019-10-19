Карпаты - Львов: видеообзор матча Премьер-лиги

В рамках 11-го тура состоялось львовское дерби.

В 11-м туре украинской Премьер-лиги "Карпаты" принимали на стадионе "Украина" ФК "Львов".

УПЛ, 11-й тур

Карпаты - Львов - 0:0

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Вакуленко, Халл, Дубинчак, Козак, Вербный, Назарина, Клец, Гуцуляк, Дженнингс

ФК "Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Гончар, Мартан, Сабино, Приймак, Шина, Алваро, Пернамбуко

Полное матча

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Обзор матча

У "Львова" по ходу сезона сменился тренер, но команде это не пошло на пользу. Подопечные Владимира Мазяра потерпели ряд поражений и только в Кубке Украины сумели победить, а в прошлом туре сыграли вничью с "Зарей" - 0:0. Клуб набрал семь очков и идет на 11-й позиции в УПЛ.

У "Карпат" также хватает проблем. Команда Романа Санжара опережает соперника на одно очко и имеет серию их трех подряд поражений в Премьер-лиге, а также вылет из Кубка Украины. В прошлом туре состоялось поражение от "Александрии" - 1:2.