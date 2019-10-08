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Постеры и мячи с автографами: сборная Украины провела открытую тренировку в Харькове (фото, видео)

23:32, 08 октября 2019
Футбол
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Тренировка длилась 1,5 часа / фото: ffu.ua

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Поддержать национальную команду на ОСК "Металлист" пришло более шести тысяч болельщиков. Многим достался мини-постер сборной, а также были подготовлены пятьдесят мячей с автографами - их футболисты выбивали на трибуны перед началом тренировки и после ее окончания.

ffu.ua

Перед началом занятия представители сборной встретились с детьми с синдромом Дауна и переселенцами.

ffu.ua

Затем начался тренировочный процесс, который занял полтора часа. В нем приняли участие 23 игрока. Отдельно от остальных беговую работу выполнял Виталий Миколенко - у защитника "Динамо" микротравма задней поверхности бедра.

ffu.ua
ffu.ua

Видео с тренировки опубликовал YouTube-канал Footboom.

Тарас Степаненко повеселил журналистов фокусом, пытаясь набивать два мяча одновременно.

Поединок с Литвой пройдет 11 октября в Харькове, а с Португалией - 14-го во Львове. 

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко считает победу над Литвой приоритетной задачей сборной.

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Теги: #Андрей Шевченко#сборная Укрины#Евро-2020