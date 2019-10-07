Упал с шестого этажа: 23-летний аргентинский футболист погиб на вечеринке
18:40, 07 октября 2019Футбол
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Медики не сумели спасти спортсмена.
Эсперон принадлежал Гремио / фото: gremio.net
В аргентинском Буэнос-Айресе умер футболист мексиканского клуба "Атланта" Эзекиль Эсперон.
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Об этом сообщил таблоид The Sun.
По информации источника, 23-летний спортсмен упал с шестого этажа во время вечеринки в районе трех часов ночи.
Эсперон вместе с друзьями находился на балконе и в какой-то момент потерял равновесие. Падение случилось с шестого этажа. Медики доставили футболиста в больницу, но спасти его в итоге не удалось.
Контракт полузащитника принадлежал бразильскому "Гремио", а за "Атлант" он выступал на правах аренды.
УНИАН ранее сообщал, что бывший нападающий сборной Нигерии умер в 31 год.
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