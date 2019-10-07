Упал с шестого этажа: 23-летний аргентинский футболист погиб на вечеринке

Медики не сумели спасти спортсмена.

В аргентинском Буэнос-Айресе умер футболист мексиканского клуба "Атланта" Эзекиль Эсперон.

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Об этом сообщил таблоид The Sun.

По информации источника, 23-летний спортсмен упал с шестого этажа во время вечеринки в районе трех часов ночи.

Эсперон вместе с друзьями находился на балконе и в какой-то момент потерял равновесие. Падение случилось с шестого этажа. Медики доставили футболиста в больницу, но спасти его в итоге не удалось.

Контракт полузащитника принадлежал бразильскому "Гремио", а за "Атлант" он выступал на правах аренды.

УНИАН ранее сообщал, что бывший нападающий сборной Нигерии умер в 31 год.