Месси может остаться без футбола на месяц

Аргентинский форвард рискует пропустить встречу с "Реалом" в чемпионате Испании.

Лидер "Барселоны" Лионель Месси вновь оказался в лазарете и может пропустить до месяца.

Аргентинский форвард получил повреждение приводящей мышцы бедра левой ноги.

Как сообщает El Chiringuito, из-за травмы Месси может пропустить до месяца.

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Таким образом, аргентинец, вероятно, не сыграет с "Хетафе", "Севильей" и "Эйбаром" в чемпионате Испании, а также против "Интера" и "Славии" в Лиге чемпионов. Под вопросом находится и участие Месси в матче против "Реала", который запланирован на 26 октября.

Месси получил травму в матче против "Вильярреала". В этом поединке аргентинец впервые в текущем сезоне вышел на поле с первых минут, так как до этого восстанавливался после травмы, полученной перед стартом сезона.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Дэвид Бекхэм планирует пригласить Месси в американский клуб.