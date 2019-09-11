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Бэкхэм планирует пригласить Месси в американский клуб

18:07, 11 сентября 2019
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Как сообщает ccma.cat, Бекхэм попытается подписать Месси, когда у аргентинца истечет текущий контракт с "Барселоной".

Издание отмечает, что бывший футболист сборной Англии уже связывался с представителями Месси, чтобы обсудить вероятность возможного трансфера. Итоги разговора не уточняются.

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Отметим, что "Интер Майами" дебютирует в MLS со следующего сезона - в 2020 году.

Контракт Месси с "Барселоной" действует до 2021 года. При этом недавно стало известно, что в соглашении прописана опция, при которой Месси 30 июня каждого года может расторгнуть контракт по собственному желанию.

В текущем сезоне Месси еще не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Месси вошел в тройку претендентов на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА.

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Теги: #Барселона#Лионель Месси#MLS#Дэвид Бекхэм