Сборная Украины понесла потерю перед матчем против Литвы
Полузащитник шотландского "Селтика" Марьян Швед не поможет сборной Украины в ближайших матчах.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, Швед получил травму приводящей мышцы на тренировке команды.
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Полузащитник уже покинул расположение национальной команды. Таким образом, в Литву на матч отбора Евро-2020 отправится 24 футболиста.
Отметим, что в текущем сезоне Швед в составе "Селтика" выходил на поле только один раз и сумел забить один гол.
Матч Литва - Украина состоится 7 сентября. Затем 10 сентября "желто-синие" проведут товарищескую встречу против сборной Нигерии.
УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины на тренировке команды посоревновались в точности.