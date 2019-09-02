Футболиста Зари признали лучшим игроком 6-го тура УПЛ (фото)
12:34, 02 сентября 2019Футбол
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Богдан Михайличенко помог "Заре" сыграть вничью с "Динамо".
Богдан Михайличенко помог Заре вырвать ничью у Динамо / фото: ФК Заря
Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам шестого тура чемпионата.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Им признан защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который ощутимо опередил в голосовании одноклубника Йоэля Абу Ханну и двух игроков "Шахтера" - Марлоса и Жуниора Мораеса.
В состав экспертного совета УПЛ вошли Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Виктор Грачев и Александр Денисов.
Луганчане принимали в Запорожье киевское "Динамо" и сумели спасти ничью 2:2, уступая в счете 0:2.
upl.ua
Лучшим тренером тура признан наставник "Зари" Виктор Скрипник.
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей шестого тура УПЛ.
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