Футболиста Зари признали лучшим игроком 6-го тура УПЛ (фото)

Богдан Михайличенко помог "Заре" сыграть вничью с "Динамо".

Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам шестого тура чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Им признан защитник "Зари" Богдан Михайличенко, который ощутимо опередил в голосовании одноклубника Йоэля Абу Ханну и двух игроков "Шахтера" - Марлоса и Жуниора Мораеса.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Геннадий Орбу, Игорь Яворский, Анатолий Чанцев, Виктор Грачев и Александр Денисов.

Луганчане принимали в Запорожье киевское "Динамо" и сумели спасти ничью 2:2, уступая в счете 0:2.

Лучшим тренером тура признан наставник "Зари" Виктор Скрипник.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей шестого тура УПЛ.