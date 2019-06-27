"Сампдория" близка к трансферу футболиста сборной Украины

Итальянский клуб практически договорился с Русланом Малиновским.

"Сампдория" находится в шаге от подписания полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского.

Об этом сообщил сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб договорился с самим футболистом и бельгийцами. Сделка может быть оформлена официально на следующей неделе.

Сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс бонусы. От борьбы за Малиновского при этом отказалась "Аталанта".

Украинец в прошлом сезоне провел за "Генк" 51 матч, забил 16 голов и отдал 16 ассистов.

Ранее УНИАН сообщал, что "Генк" решил отпустить Малиновского в другой клуб.