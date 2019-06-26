Защитник Динамо сделал тату в честь победы на чемпионате мира (фото)

Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Денис Попов сделал татуировку на ноге.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины U-20 Денис Попов сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира в Польше. Соответствующее фото Попов опубликовал в своем аккаунте в Instagram. Украинский футболист сделал татуировку на ноге с изображением Кубка мира. Под трофеем указаны место и дата завоевания трофея: Польша, Лодзь, 15.06.2019. Напомним, в финальном матче чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины со счетом 3:1 обыграла сборную Южной Кореи, впервые в истории выиграв мировое первенство. Как сообщал УНИАН, сборную Украины U-20 после победы на чемпионате мира встретили в Борисполе.

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