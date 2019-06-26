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Защитник Динамо сделал тату в честь победы на чемпионате мира (фото)

12:08, 26 июня 2019
Футбол
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Денис Попов на ЧМ-2019 забил три гола / фото: УАФ

Соответствующее фото Попов опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Украинский футболист сделал татуировку на ноге с изображением Кубка мира. Под трофеем указаны место и дата завоевания трофея: Польша, Лодзь, 15.06.2019.

Татуировка Дениса Попова / фото: instagram.com/popov19

Напомним, в финальном матче чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины со счетом 3:1 обыграла сборную Южной Кореи, впервые в истории выиграв мировое первенство.

Как сообщал УНИАН, сборную Украины U-20 после победы на чемпионате мира встретили в Борисполе.

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Теги: #Динамо#ЧМ-2019 (U-20)#Денис Попов