Защитник Динамо сделал тату в честь победы на чемпионате мира (фото)
12:08, 26 июня 2019Футбол
257 0
Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Денис Попов сделал татуировку на ноге.
Денис Попов на ЧМ-2019 забил три гола / фото: УАФ
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины U-20 Денис Попов сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира в Польше.
Соответствующее фото Попов опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
Украинский футболист сделал татуировку на ноге с изображением Кубка мира. Под трофеем указаны место и дата завоевания трофея: Польша, Лодзь, 15.06.2019.
Татуировка Дениса Попова / фото: instagram.com/popov19
Напомним, в финальном матче чемпионата мира-2019 U-20 сборная Украины со счетом 3:1 обыграла сборную Южной Кореи, впервые в истории выиграв мировое первенство.
Как сообщал УНИАН, сборную Украины U-20 после победы на чемпионате мира встретили в Борисполе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter