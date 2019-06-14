В Дании будут бороться с футбольными хулиганами c помощью современных технологий (видео)
20:10, 14 июня 2019Футбол
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Датский "Брондбю" будет использовать на стадионе технологию распознавания лиц.
Лица фанатов будут снимать при входе на стадион / фото: tsn,ua
Датский "Брондбю" планирует бороться с футбольными хулиганами на стадионе при помощи современных технологий.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
В "Брондбю" хотят использовать на стадионе технологию распознавания лиц, чтобы не пускать на матчи хулиганов.
Камеры будут снимать лица болельщиков при входе на стадион и сравнивать с базой, в которую внесены фанаты-нарушители. Если изображение будет совпадать, то фаната в целях безопасности не пустят на арену.
При этом отмечается, что у системы есть недостаток - человек может перехитрить камеру, если, например, прикроет подбородок шарфом.
УНИАН ранее также сообщал о том, что УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков на матче Украина - Сербия.
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