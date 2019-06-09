Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 8 июня

Чемпионы мира уступили Турции, Германия победила Беларусь, а Италия разгромила Грецию.

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 8 июня состоялось 13 матчей. Сенсацией завершился матч команд группы Н - сборная Турции обыграла действующих чемпионов мира французов. Сборная Северной Ирландии одержала третью победу в трех матчах и возглавляет группу с Германией и Нидерландами. Группа С Эстония - Северная Ирландия - 1:2 Беларусь - Германия - 0:2 Положение команд: Северная Ирландия - 9 очков (3 матча), Германия - 6 (2), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (2), Беларусь - 0 (3) Группа Е Хорватия - Уэльс - 2:1 Азербайджан - Венгрия - 1:3 Положение команд: Венгрия - 6 очков (3 матча), Хорватия - 6 (3), Уэльс - 3 (2), Словакия - 3 (2), Азербайджан - 0 (2) Группа Н Исландия - Албания - 1:0 Молдова - Андорра - 1:0 Турция - Франция - 2:0 Читайте такжеОтбор на Евро-2020: результаты всех матчей 7 июня Положение команд: Турция - 9 очков (3 матча), Франция - 6 (3), Исландия - 6 (3), Албания - 3 (3), Молдова - 3 (3), Андорра - 0 (3) Группа I Россия - Сан-Марино - 9:0 Шотландия - Кипр - 2:1 Бельгия - Казахстан - 3:0 Положение команд: Бельгия - 9 (3), Россия - 6 (3), Шотландия - 6 (3), Кипр - 3 (3), Казахстан - 3 (3), Сан-Марино - 0 (3) Группа J Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:0 Армения - Лихтенштейн - 3:0 Греция - Италия - 0:3 Положение команд: Италия - 9 (3), Финляндия - 6 (3), Греция - 4 (3), Босния и Герцеговина - 4 (3), Армения - 3 (3), Лихтенштейн - 0 (3)

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