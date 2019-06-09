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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 8 июня

00:26, 09 июня 2019
Футбол
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Сборная Турци / REUTERS

Сенсацией завершился матч команд группы Н - сборная Турции обыграла действующих чемпионов мира французов. Сборная Северной Ирландии одержала третью победу в трех матчах и возглавляет группу с Германией и Нидерландами.

Группа С

Эстония - Северная Ирландия - 1:2

Беларусь - Германия - 0:2

Положение команд: Северная Ирландия - 9 очков (3 матча), Германия - 6 (2), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (2), Беларусь - 0 (3)

Группа Е

Хорватия - Уэльс - 2:1

Азербайджан - Венгрия - 1:3

Положение команд: Венгрия - 6 очков (3 матча), Хорватия - 6 (3), Уэльс - 3 (2), Словакия - 3 (2), Азербайджан - 0 (2)

Группа Н

Исландия - Албания - 1:0

Молдова - Андорра - 1:0

Турция - Франция - 2:0

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Положение команд: Турция - 9 очков (3 матча), Франция - 6 (3), Исландия - 6 (3), Албания - 3 (3), Молдова - 3 (3), Андорра - 0 (3)

Группа I

Россия - Сан-Марино - 9:0

Шотландия - Кипр - 2:1

Бельгия - Казахстан - 3:0

Положение команд: Бельгия - 9 (3), Россия - 6 (3), Шотландия - 6 (3), Кипр - 3 (3), Казахстан - 3 (3), Сан-Марино - 0 (3)

Группа J

Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:0

Армения - Лихтенштейн - 3:0

Греция - Италия - 0:3

Положение команд: Италия - 9 (3), Финляндия - 6 (3), Греция - 4 (3), Босния и Герцеговина - 4 (3), Армения - 3 (3), Лихтенштейн - 0 (3)

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Теги: #Евро-2020 квалификация