Определились участники плей-офф за право играть в УПЛ в следующем сезоне

«Колос» и «Волынь» сыграют в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге.

По итогам матчей последнего 30-го тура в Первой лиге определились участники плей-офф за право играть в Премьер-лиге - высшем дивизионе - в следующем сезоне.

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В заключительном туре Первой лиги «Колос» обыграл «Оболонь-Бровар» - 3:2, а «Волынь» сыграла вничью с «Горняк-Спортом» - 0:0.

Таким образом, именно «Колос» (Ковалевка, Киевская обл.) и луцкая «Волынь» сыграют в стыковых матчах против команд УПЛ, которые займут 11-е и 10-е места.

Харьковский «Металлист-1925» проиграл «Авангарду» (0:1) и останется в Первой лиге на следующий сезон.