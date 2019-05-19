Александрия продлила безвыигрышную серию в Премьер-лиге

"Александрия" проиграла "Львову", упустив шанс досрочно завоевать бронзовые медали УПЛ.

В рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги "Александрия" принимала "Львов". Гости одержали минимальную победу.

"Львов" вышел вперед на 58-й минуте матча - Педро Витор замкнул прострел с левого фланга от Бруно Дуарте.

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Таким образом, "Александрия" не смогла досрочно завоевать бронзовые медали чемпионата Украины. Также отметим, что команда Владимира Шарана не смогла выиграть в пятом матче УПЛ кряду.

После этого матча у "Александрии" в активе осталось 48 очков, команда идет на третьем месте в УПЛ. У "Львова" - 33 очка и шестая позиция.

"Александрия" - "Львов" - 0:1

Гол: Педро Витор, 58

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Бабогло, Стецков, Гречишкин, Лучкевич (Протасов, 53), Банада, Задерака (Пономарь, 60), Ситало, Шастал (Дедечко, 77)

"Львов": Бандура, Борзенко, Приймак, Адамюк, Насонов, Педро Витор (Рожерио Шина, 70), Мартан, Пернамбуко (Висенте, 78), Парамонов, Алваро (Мурило Винисиус, 90), Бруно Дуарте.

УНИАН также сообщал о том, что в 29-м туре УПЛ "Олимпик" обыграл "Черноморец" и покинул зону вылета.