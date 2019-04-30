Месси вручат одну из высших наград Каталонии за выдающиеся заслуги в спорте и благотворительности

Крест Святого Георгия является одной из наиболее престижных регалий в Каталонии.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получит крест Святого Георгия. Это одна из наиболее престижных и высших наград правительства Каталонии. С 1981 года в Каталонии она каждый год вручается людям, которые своими усилиями помогли сообществу Испании.

Читайте такжеБарселона досрочно выиграла чемпионат Испании

Аргентинский футболист получит награду за «невероятную спортивную карьеру, благодаря которой он был признан лучшим спортсменом всех времен», говорится на официальном сайте "Барселоны". Кроме того, отмечены его заслуги в сфере благотворительности. Фонд Месси оказал поддержку госпиталю Сан Жоан де Деу в Барселоне при строительстве педиатрического онкологического центра.

Награду в своем время получал также экс-футболист и экс-тренер «Барселоны» Йохан Кройфф. Месси стал пятым представителем футбольного клуба "Барселона", который получит эту премию.

«Месси приехал из Аргентины в Каталонию в самом раннем возрасте. В массовом спорте, таком как футбол, Месси воплощает в себе такие социальные атрибуты, как смирение, честность, обучение, креативность, командный дух и уважение», - говорится в заявлении "Барселоны".

Как сообщал УНИАН, в апреле в Аргентине полицией был задержан отец Лионеля Месси - Хорхе, который стал виновником автомобильной аварии.