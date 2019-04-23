Олимпик уверенно обыграл Арсенал-Киев в стартовом матче 25-го тура УПЛ
19:08, 23 апреля 2019Футбол
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Оба гола донетчане забили до перерыва.
"Олимпик" уверенно обыграл "Арсенал-Киев" / facebook.com/fcolympicdonetsk
В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился стартовый поединок 25-го тура УПЛ, в котором «Олимпик» в ранге номинального хозяина обыграл «Арсенал-Киев» со счетом 2:0.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
На 37-й минуте хавбек "Олимпика" Алексей Гай реализовал пенальти, открыв счет в матче. Второй гол донетчане забили на 44-й минуте - отличился Максим Дегтярев.
"Олимпик" набрал 24 очка - команда находится на 10-м месте в турнирной таблице. "Арсенал" остается с 18 очками на предпоследней, 11-й строчке.
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