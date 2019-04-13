Александрия обыграла Львов в 24-м туре УПЛ
21:35, 13 апреля 2019Футбол
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Матч во Львове завершился со счетом 1:2.
"Александрия" обыграла ФК "Львов" / fco.com.ua
Во Львове на стадионе "Украина" состоялся матч 24-го тура УПЛ с участием команд первой шестерки. ФК "Львов" принимал "Александрию" и уступил со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.
Все голы были забиты во второй половине игры. На 49-й минуте счет открыл игрок гостей Полярус, затем на 58-й Лучкевич удвоил преимущество "Александрии". На 72-й минуте Бруно Дуарте отквитал один мяч, однако добиться большего львовской команде не удалось.
В результате "Александрия" набрала 44 очка и укрепилась на третьей строчке. "Львов" занимает шестое место с 30 пунктами.
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