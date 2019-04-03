Онлайн-видеотрансляция Заря - Динамо: Премьер-лига, 23 тур

В Запорожье проходит игра стартового тура второго этапа соревнований Премьер-лиги.

Сегодня в Запорожье проходит игра 23-го тура украинской Премьер-лиги по футболу. На "Славутич-Арене" сойдутся луганская "Заря" и киевское "Динамо", сообщает официальный сайт соревнований.

Отметим, что 23-й тур является стартовым во второй части чемпионата Украины. По итогам первого этапа 12 команд разбились на две шестерки. "Динамо" и "Заря" попали в верхнюю шестерку и поведут борьбу за медали. На данный момент у киевлян 50 очков и 2-е место в таблице. "Заря" имеет в активе 32 пункта, занимая 4-ю позицию.

Явным фаворитом встречи является "Динамо". Не так давно, 25 февраля, поединок этих команд в Киеве завершился разгромом подопечных Юрия Вернидуба - 5:0.

Матч "Заря" - "Динамо" начнется в 18.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.

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