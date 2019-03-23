Зинченко: благодаря выбранной тактике мы имели преимущество в центре поля

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями после выездной игры отбора на Евро-2020 в Лиссабоне.

В первом туре отборочного турнира сборные Португалии и Украины обошлись без забитых мячей.

В составе сине-желтых полный матч отыграл Александр Зинченко, который впоследствии дал свой комментарий относительно событий на поле, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

— Александр, что можешь сказать об игре сборной Португалии?

— Все мы знаем, что у португальцев много качественных футболистов, и они сильно играют дома. Возможно, удача была на нашей стороне, но хочу сказать, что мы очень хорошо поработали без мяча. Также у нас был хороший шанс забить гол. Было бы замечательно, если бы Мораес отметился.

— Соперники подали 18 угловых. Когда вы поняли, что все же сможете выстоять?

— Это футбол — все может случиться. Но надо обратить внимание на то, что мы допустили очень много угловых у своих ворот. Большинство из них могла бы не произойти, если бы мы выбивали мяч в аут или хранили его. Нужно это искоренять.

— Насколько сложно было выходить из обороны в атаку, учитывая постоянный прессинг соперников?

— Португальцы моментами давали нам играть. Мы могли выходить из обороны лучше. Благодаря выбранной тактике мы имели преимущество в центре поля. Конечно, присутствовал брак в простых ситуациях, нам есть над чем работать.

— После матча твой партнер по «Манчестер Сити» Бернарду Силва был удивлен результатом?

—Я с ним успел перекинуться несколькими фразами после игры. Бернардо сказал, что очень устал. В общем, все португальцы разочарованы.

— Теперь вас ждет сборная Люксембурга — лидер группы...

— К следующему матчу надо начинать готовиться уже сейчас.