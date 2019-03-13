Хацкевич перед игрой Динамо - Челси: в нападении сыграет джокер

Александр Хацкевич заявил, что план на ответную встречу у него есть.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от ответной игры Лиги Европы против лондонского "Челси". Первый поединок в столице Великобритании киевляне проиграли - 0:3.

«План на игру, конечно, есть. Нужно идти в атаку большими силами и рисковать. Три мяча - хорошее преимущество. Чудеса в футболе, как и в жизни, бывают, но мы надеемся не только на чудо. Кадры? Слева сыграет Сидклей. Нужно себя показывать тут, а не против «Арсенала-Киев». А в нападении сыграет джокер. У нас есть Гармаш. Атаковать нужно, но про оборону забывать не следует», - заявил Хацкевич, которого цитирует sport.ua.

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«Кендзера и Русин? Томаш уже с нами работает два дня. Русин еще не тренировался. Тамаш Кадар? Будем смотреть по состоянию. Тот же Шабанов хорошо его менял, так что завтра решим, кто будет играть.

Матч «Челси» с «Вулверхэмптоном» в чемпионате? В первом тайме «Волки» хорошо оборонялись, но даже за центр поля не выходили. Но, конечно, интенсивность игры в Англии и Украине очень разная», - отметил главный тренер "Динамо".

Матч состоится 14-го марта, старт в 19:55.