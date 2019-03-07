Месси возвращается в сборную Аргентины

Игрок "Барселоны" впервые вызван в национальную команду с лета прошлого года.

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Венесуэлы и Марокко. В составе есть и главная звезда аргентинского футбола – Лионель Месси. Об этом сообщает официальный твиттер аргентинской федерации футбола. Напомним, после чемпионата мира-2018 нападающий «Барселоны» взял паузу в выступлениях за национальную сборную. Состав Аргентины выглядит следующим образом: Вратари: Маркезин, Муссо, Андрада, Армани; Защитники: Пеццелья, Меркадо, Фойт, Отаменди, Каннеманн, Акунья, Тальяфико, Монтиэль, Саравия, Лисандро Мартинес; Полузащитники: Паредес, Родригес, Ло Чельсо, Лансини, Перейра, Ди Мария, Cарачо, Марконе, Бланко, Де Пауль; Нападающие: Месси, Гонсало Мартинес, Дибала, Корреа, Лаутаро Мартинес, Бенедетто, Суарес. Как сообщал УНИАН, Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter