Месси возвращается в сборную Аргентины
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Венесуэлы и Марокко.
В составе есть и главная звезда аргентинского футбола – Лионель Месси. Об этом сообщает официальный твиттер аргентинской федерации футбола.
Напомним, после чемпионата мира-2018 нападающий «Барселоны» взял паузу в выступлениях за национальную сборную.
Состав Аргентины выглядит следующим образом:
Вратари: Маркезин, Муссо, Андрада, Армани;
Защитники: Пеццелья, Меркадо, Фойт, Отаменди, Каннеманн, Акунья, Тальяфико, Монтиэль, Саравия, Лисандро Мартинес;
Полузащитники: Паредес, Родригес, Ло Чельсо, Лансини, Перейра, Ди Мария, Cарачо, Марконе, Бланко, Де Пауль;
Нападающие: Месси, Гонсало Мартинес, Дибала, Корреа, Лаутаро Мартинес, Бенедетто, Суарес.
Как сообщал УНИАН, Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира.