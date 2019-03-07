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Месси возвращается в сборную Аргентины

18:33, 07 марта 2019
Футбол
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Лионель Месси впервые вызван в сборную Аргентины с лета прошлого года / REUTERS

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони огласил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Венесуэлы и Марокко.

В составе есть и главная звезда аргентинского футбола – Лионель Месси. Об этом сообщает официальный твиттер аргентинской федерации футбола.

Напомним, после чемпионата мира-2018 нападающий «Барселоны» взял паузу в выступлениях за национальную сборную.

Состав Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Маркезин, Муссо, Андрада, Армани;

Защитники: Пеццелья, Меркадо, Фойт, Отаменди, Каннеманн, Акунья, Тальяфико, Монтиэль, Саравия, Лисандро Мартинес;

Полузащитники: Паредес, Родригес, Ло Чельсо, Лансини, Перейра, Ди Мария, Cарачо, Марконе, Бланко, Де Пауль;

Нападающие: Месси, Гонсало Мартинес, Дибала, Корреа, Лаутаро Мартинес, Бенедетто, Суарес.

Как сообщал УНИАН, Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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Теги: #Лионель Месси#сборная Аргентины