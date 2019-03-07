Шевченко: Челси - главный фаворит Лиги Европы

Экс-форвард "Динамо" и "Челси" Андрей Шевченко поделился ожиданиями от дуэли на "Стэмфорд Бридж".

Главный тренер сборной Украины Андрея Шевченко, выступавший в качестве игрока и за киевское "Динамо", и за лондонский "Челси", поделился своим мнением о грядущем противостоянии этих клубов в 1/8 финала Лиги Европы. По его словам, очевидным фаворитом противостояния является "Челси".

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"Для меня это просто замечательная пара по итогам жеребьевки, ведь я выступал за эти клубы и болею за них. Будет очень интересно увидеть новую встречу этих команд. Нынешний "Челси" - очень интересная и мощная команда. Не думаю, что уместно говорить о каком-либо кризисе в ее игре. Это вообще, пожалуй, главный фаворит Лиги Европы!", - цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Обладатель "Золотого мяча" 2004 года дипломатично не стал оценивать шансы соперников, но отметил развитие молодого динамовского коллектива. "Динамо" - это команда, которая демонстрирует прогресс в игре. К тому же сезон в Украине только возобновляется, игроки набирают форму от матча к матчу", - подчеркнул Шевченко.

Как сообщал УНИАН, первая игра "Челси" и "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы сотоится сегодня в Лондоне. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.