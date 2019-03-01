Киевское «Динамо» готово продать Че Че в «Сан-Паулу»
13:23, 01 марта 2019Футбол
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Бразильский клуб продолжает переговоры с киевлянами.
Динамо не хочет отпускать Че Че до конца сезона / fcdynamo.kiev.ua
«Сан-Паулу» продолжает вести переговоры с «Динамо» по переходу полузащитника укракинского клуба Че Че.
Бразильский клуб уладил контракт с футболистом и предложил «Динамо» аренду футболиста на год. Впрочем, киевляне готовы лишь на продажу полузащитника, сообщает Xsport со ссылкой на пост журналиста Рожерио Ассиша на странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Динамо» не отпустит Че-Че до лета.
Полузащитник перешел в «Динамо» прошлым летом, сыграв 15 матчей за клуб и отметился голевой передачей.
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