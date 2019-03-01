Киевское «Динамо» готово продать Че Че в «Сан-Паулу»

Бразильский клуб продолжает переговоры с киевлянами.

«Сан-Паулу» продолжает вести переговоры с «Динамо» по переходу полузащитника укракинского клуба Че Че.

Бразильский клуб уладил контракт с футболистом и предложил «Динамо» аренду футболиста на год. Впрочем, киевляне готовы лишь на продажу полузащитника, сообщает Xsport со ссылкой на пост журналиста Рожерио Ассиша на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не отпустит Че-Че до лета.

Полузащитник перешел в «Динамо» прошлым летом, сыграв 15 матчей за клуб и отметился голевой передачей.