Бразильский футболист готовит документы на гражданство Украины - журналист Цыганык

Мораес очень давно в Украине, возможно, он останется в Европе и после завершения карьеры

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес готовится в ближайшее время подать документы на получение украинского гражданства.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в программе «Цыганык Live«.

«Мораес очень давно в Украине, возможно, он останется в Европе после завершения карьеры. Насколько мне известно, для Шахтера выгодно, чтобы было как можно меньше легионеров в его команде.

По моей информации, Мораес готовит документы, чтобы подавать на украинское гражданство. Никаких планов пока что у Шевченко на Мораеса нет», — рассказал журналист.

Ранее Цыганык сообщал о желании Мораеса пройти натурализацию ради игры за сборную Украины.

Мораес играет в чемпионате Украины с 2011 года, когда он перешел в донецкий Металлург. После этого он также выступал за киевское Динамо, а в Шахтер перешел летом прошлого года.

В нынешнем сезоне в составе Горняков 31—летний бразильский нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 9 голевых передач.