Кропивницкая Зирка объявила о снятии с турнира Первой лиги

Украинский футбол может потерять еще одну команду.

Футбольный клуб «Зирка» на своем официальном сайте сообщил, что профессиональная команда клуба снимается со Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги сезона 2018/2019 гг.,

Команда не будет принимать участие в весенней части чемпионата среди команд Первой лиги, говорится в заявлении.

В течение двух предыдущих сезонов клуб находился в нижней половине турнирной таблицы украинской Премьер-лиги. В сезоне 2017/18 команда заняла 10-е место и вынуждена была играть матчи плей-офф за сохранение места в высшем дивизионе, с одной из команд первой лиги, которой стала черниговская «Десна». Первая игра, в Кропивницкого, завершилась со счетом 1: 1, а матч-ответ на черниговском стадионе им. Ю. Гагарина, «Звезда» откровенно провалила, пропустив 4 мяча, в результате чего покинула Премьер-лигу.

В розыгрыше Кубка Украины команда принимала участие в 24 раза. Наивысшим достижением является выход в полуфинал в сезонах 1998/1999 и 1999/2000.