Кропивницкая Зирка объявила о снятии с турнира Первой лиги
Футбольный клуб «Зирка» на своем официальном сайте сообщил, что профессиональная команда клуба снимается со Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги сезона 2018/2019 гг.,
Команда не будет принимать участие в весенней части чемпионата среди команд Первой лиги, говорится в заявлении.
В течение двух предыдущих сезонов клуб находился в нижней половине турнирной таблицы украинской Премьер-лиги. В сезоне 2017/18 команда заняла 10-е место и вынуждена была играть матчи плей-офф за сохранение места в высшем дивизионе, с одной из команд первой лиги, которой стала черниговская «Десна». Первая игра, в Кропивницкого, завершилась со счетом 1: 1, а матч-ответ на черниговском стадионе им. Ю. Гагарина, «Звезда» откровенно провалила, пропустив 4 мяча, в результате чего покинула Премьер-лигу.
В розыгрыше Кубка Украины команда принимала участие в 24 раза. Наивысшим достижением является выход в полуфинал в сезонах 1998/1999 и 1999/2000.