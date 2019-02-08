Кардифф Сити выразил соболезнования семье погибшего футболиста Салы

Официальное подтверждение гибели Эмилиано Салы поступило сегодня ночью.

Британский футбольный клуб Кардифф Сити выступил с официальным обращением в связи с подтверждением смерти футболиста Эмилиано Салы.

Текст обращения опубликован на официальном сайте команды.

"Мы выражаем самые искренние соболезнования и соболезнования семье Эмилиано. Он и Дэвид (пилот - Дэвид Ибботсон) навсегда останутся в наших мыслях", - говорится в тексте обращения.

Как сообщал УНИАН, сеогодня ночью полиция графства Дорсет подтвердила, что останки тела извлеченного из потерпевшего крушение самолета над проливом Ла-Манш принадлежат профессиональному футболисту Эмилиано Сале.