Кардифф Сити выразил соболезнования семье погибшего футболиста Салы
11:30, 08 февраля 2019Футбол
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Официальное подтверждение гибели Эмилиано Салы поступило сегодня ночью.
Кардифф принес соболезнования семье Салы / Reuters
Британский футбольный клуб Кардифф Сити выступил с официальным обращением в связи с подтверждением смерти футболиста Эмилиано Салы.
Текст обращения опубликован на официальном сайте команды.
"Мы выражаем самые искренние соболезнования и соболезнования семье Эмилиано. Он и Дэвид (пилот - Дэвид Ибботсон) навсегда останутся в наших мыслях", - говорится в тексте обращения.
Как сообщал УНИАН, сеогодня ночью полиция графства Дорсет подтвердила, что останки тела извлеченного из потерпевшего крушение самолета над проливом Ла-Манш принадлежат профессиональному футболисту Эмилиано Сале.
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