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Кардифф Сити выразил соболезнования семье погибшего футболиста Салы

11:30, 08 февраля 2019
Футбол
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Кардифф принес соболезнования семье Салы / Reuters

Текст обращения опубликован на официальном сайте команды.  

"Мы выражаем самые искренние соболезнования и соболезнования семье Эмилиано. Он и Дэвид (пилот - Дэвид Ибботсон) навсегда останутся в наших мыслях", - говорится в тексте обращения.

Как сообщал УНИАН, сеогодня ночью полиция графства Дорсет подтвердила, что останки тела извлеченного из потерпевшего крушение самолета над проливом Ла-Манш принадлежат профессиональному футболисту Эмилиано Сале.

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Теги: #футбол#авиакатастрофа#Эмилиано Сала