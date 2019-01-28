Шотландсикй Селтик может купить игрока Карпат Шведа за 1,75 миллиона фунтов

Руководство клуба близко к завершению сделки с львовянами.

Шотландский «Селтик» близок к тому, чтобы заполучить в свои ряды украинского вингера Марьана Шведа.

Сделка обойдется клубу из Глазго в 1,75 миллиона фунтов, сообщает Daily Record.

21-летний футболист должен стать четвертым прибытием клуба в январское трансферное окно, поскольку сделка близка к завершению.

Тренер львовских «Карпат» Фабрициано Гонсалес на выходных сообщил, что детали переезда уже полностью согласованы со стороны украинского клуба. Теперь руководители Селтика близки к завершению формальностей, чтобы подхватить перспективного вингера.

Швед, на счету которого есть одна игра за национальную сборную, забил 14 голов в 35 играх за Карпаты с момента возвращения из испанской Севильи в 2017 году. Менеджер шотландского клуба Брендан Роджерс заявил, что украинец должен быть отдан в аренду на оставшуюся часть сезона.