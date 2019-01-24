О трансфере Ракицкого в Зенит могут объявить в ближайшее время

Российский клуб урегулировал вопрос стоимости перехода украинского защитника.

Российский "Зенит" окончательно договорился с украинским защитником Ярославом Ракицким и контракт с игроком скоро будет подписан.

Об этом сообщает российское издание "Спорт-Экспресс".

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По данным СМИ, на финальном этапе переговоров петербургскому клубу удалось значительно снизить сумму трансфера – с 14 миллионов евро до примерно 10, но при этом в соглашении между клубами появился пункт, согласно которому донецкий "Шахтер" получит еще 2 миллиона евро за возможные достижения Ракицкого в новой команде. Зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

Официально о сделке должно быть объявлено в ближайшие дни.

В сезоне-2018/19 защитник провел за "Шахтер" 11 официальных матчей во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки. 29-летний Ярослав Ракицкий выступал в клубе из Донецка с момента начала своей карьеры, дебютировав за "оранжево-черных" в 2009 году.