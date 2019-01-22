Экс-защитник Шахтера вошел в тренерский штаб Зари
Экс-защитник «Шахтера» Сергей Попов вошел в тренерский штаб луганской «Зари». Он будет ассистентом главного тренера команды Юрия Вернидуба.
Об этом сообщает официальный сайт луганского клуба.
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В 90-х и 2000-х Сергей Попов провел более 200 матчей за «Шахтер». Кроме того, Попов и Вернидуб вместе выступали за петербургский «Зенит».
После завершения карьеры игрока Сергей Попов начал тренерскую карьеру, работая наставником с различными юношескими командами «Шахтёра», а так же в харьковском «Металлисте» и сборной Украины разных возрастов.
Как сообщал УНИАН, сегодня "Заря" объявила о подписании контракта с украинским хавбеком Игорем Чайковским, который вернулся в клуб после выступлений за российский "Анжи".