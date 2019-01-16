Начальник юридической службы «Шахтера»: «Клуб не является стороной конфликта вокруг базы в Счастливом»

На протяжении последних 4-х лет в Счастливом, на регулярной основе, тренируются 100 учеников и 25 тренеров академии, чье проживание, питание и обеспечение тренировочного процесса «Шахтер» регулярно и добросовестно оплачивает по договору с «Арсеналом-Киевом».

Начальник юридической службы «Шахтера» Андрей Харитончук прокомментировал обвинение бизнесмена Анатолия Юркевича об участии клуба в конфликте вокруг базы в Счастливом: «Я не понимаю, почему г-н Юркевич апеллирует к «Шахтеру». Клуб не является стороной этого конфликта. На протяжении последних 4-х лет в Счастливом, на регулярной основе, тренируются 100 учеников и 25 тренеров академии, чье проживание, питание и обеспечение тренировочного процесса «Шахтер» регулярно и добросовестно оплачивает по договору с «Арсеналом-Киевом», - отмечает Харитончук в комментарии Tribuna.com. «Мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг данного объекта. Выражаем надежду, что в ближайшее время данный имущественный конфликт будет урегулирован в соответствии с законодательством Украины», – добавил Харитончук.

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