Шахтер соревнуется с Зенитом за трансфер 22-летнего защитника Фейеноорда
Донецкий "Шахтер" намерен усилить свою защитную линию звено во время зимнего трансферного окна. Руководство донецкого клуба проявляет интерес к защитнику голландского "Фейеноорда" Джеремаи Сен-Жюста.
Об этом сообщает Ad.nl.
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"Горняки" посоревнуются за 22-летнего футболиста с российским "Зенитом", который тоже не прочь видеть защитника в своих рядах.
Сен-Жюст, родной позицией для которого является центральная зона обороны, провел в нынешнем сезоне за "Фейеноорд" 14 матчей и забил 1 гол.
В его активе также 2 матча за молодежную сборную Голландии.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" проявлял заинтересованность также в услугах экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди.