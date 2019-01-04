Шахтер соревнуется с Зенитом за трансфер 22-летнего защитника Фейеноорда

Голландец Сен-Жюст - кандидат на замещение позиции в центре обороны "Шахтера".

Донецкий "Шахтер" намерен усилить свою защитную линию звено во время зимнего трансферного окна. Руководство донецкого клуба проявляет интерес к защитнику голландского "Фейеноорда" Джеремаи Сен-Жюста.

Об этом сообщает Ad.nl.

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"Горняки" посоревнуются за 22-летнего футболиста с российским "Зенитом", который тоже не прочь видеть защитника в своих рядах.

Сен-Жюст, родной позицией для которого является центральная зона обороны, провел в нынешнем сезоне за "Фейеноорд" 14 матчей и забил 1 гол.

В его активе также 2 матча за молодежную сборную Голландии.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" проявлял заинтересованность также в услугах экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины Евгения Хачериди.