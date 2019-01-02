Болельщики Шахтера назвали Тайсона лучшим игроком клуба в 2018 году

В тройку лучших по результатам голосования попали Исмаили и Марлос.

По итогам голосования болельщиков лучшим игроком «Шахтера» в 2018 году признан бразилец Тайсон.

Об этом сообщает официальный сайт горняков.

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Бразильский полузащитник, по результатам опроса в соцсетях клуба, набрал 4 675 баллов. Он опередил своего соотечественника Исмаили (2 885 баллов), Марлоса (1 508), Ярослава Ракицкого (853), Жуниора Мораеса (500) и Тараса Степаненко (421). Всего проголосовало 10 842 человека.

В 2018 году Тайсон сыграл 34 матча, в которых забил 9 голов и сделал 13 результативных передач.

Следует отметить, что до этого два года кряду лучшим игроком года в "Шахтере" становился Марлос (2016, 2017), а до этого награду получали Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).