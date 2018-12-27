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С луцкой Волыни сняли 6 очков в турнирной таблице чемпионата Украины

18:33, 27 декабря 2018
Футбол
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С "Волыни" сняли 6 очков / fcvolyn.net

Соответствующее письмо от международной федерации было получено Федерацией футбола Украины и Профессиональной футбольной лигой.

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Такое решение было принято в связи с невыполнением луцким клубом решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 18 сентября 2017 года, а именно невыплатой долга сербскому "Ваду" за трансфер центрального защитника Ивана Рогача. Рогач выступал за "Волынь" с 2014-го по 2015 год. 

"Волынь" шла на 3-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 36 очков. После снятия шести очков команда опустилась на 5-е место. 

Следует отметить, что с "Волыни" в прошлом сезоне уже снимали очки. Тогда причиной наказания были долги перед экс-игроком лучан Сашей Стевичем.

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Теги: #Волынь#первая лига