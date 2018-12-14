цей матеріал доступний українською

Экс-игрока сборной Украины Ротаня заставили набивать мяч с завязанными глазами (видео)

11:57, 14 декабря 2018
Футбол
24 0
Ротань входит в тренерский штаб донецкого Олимпика / ФК "Олимпик"

По требованию ведущего бывший игрок сборной Украины пытался с повязкой на глазах после нескольких кругов и потери ориентации попасть в маленькие ворота, сообщается на странице Футбик в YouTube.

Как оказалось, тренер донецкого Олимпика (помощник Владислава Шевчука) и до сих пор в футбольном тонусе, а некоторые его упражнения, которые он продемонстрировал детишкам, можно взять на вооружение, если ты сам тренируешься и играешь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Олимпик Донецк УПЛ#Руслан Ротань