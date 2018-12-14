Экс-игрока сборной Украины Ротаня заставили набивать мяч с завязанными глазами (видео)

Тренер донецкого Олимпика до сих пор в футбольном тонусе

В программе Футбик, где известные футболисты делятся мастерством с детьми, Руслан Ротань прошел необычный "челлендж".

По требованию ведущего бывший игрок сборной Украины пытался с повязкой на глазах после нескольких кругов и потери ориентации попасть в маленькие ворота, сообщается на странице Футбик в YouTube.

Как оказалось, тренер донецкого Олимпика (помощник Владислава Шевчука) и до сих пор в футбольном тонусе, а некоторые его упражнения, которые он продемонстрировал детишкам, можно взять на вооружение, если ты сам тренируешься и играешь.