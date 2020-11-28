Британский боксер записал обращение, в котором оскорбил украинца.

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил победу над украинцем Владимиром Кличко.

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Пятилетний юбилей этого события Фьюри отметил обращением в Twitter.

"С праздником меня, пять лет прошло с того момента, как я побил Кличко. Он был непобедимым 11 лет, но старый лысый "Цыганский король" поехал в Германию и показал яркое выступление.

Потом я взял все его титулы и выбросил в мусорку. Неплохо, да? Мой отец сказал, что это разрушило его жизнь. Поднимайся, большой бомж, большой украинский бомж", - сказал Фьюри.

Победа Фьюри над Кличко: главное

Бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе.

Тайсон Фьюри одержал победу единогласным решением судей и отобрал у Владимира Кличко титулы IBF, IBO, WBO, WBA и The Ring.

Реванш боксеров так и не состоялся, а Фьюри был лишен чемпионских поясов.

В апреле 2017 года Кличко уступил Энтони Джошуа и завершил карьеру.

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Перевод: Данил Слесь