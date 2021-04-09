Шэннон Бриггс не боксировал уже пять лет / фото instagram.com/cannon_briggs

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Шэннон Бриггс вновь попытался привлечь внимание Владимира Кличко.

Бриггс опубликовал в Instagram коллаж, на котором он изображен в роли официанта, держащего на подносе голову Кличко.

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Эту картинку Бриггс сопроводил довольно несуразным текстом.

"Вы звонили? Кличко, ты где? Я слышал, ты тренировался с Холифилдом. Там тебя прятали и держали в безопасности. Майк Тайсон не хочет драться, так что оставь их в покое, но, говядина, мне такое нравится. Каждый раз, когда я проезжаю мимо вас, ребята, ставьте засовы на двери. Холифилд, я видел, как ты бежал и заперся. Вам придется застать меня врасплох", - написал американец.

instagram.com/cannon_briggs

Бриггс - Кличко: история конфликта

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Автор: Антон Дударь