Шэннон Бриггс никак не оставит Владимира Кличко в покое.

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Шэннон Бриггс вновь попытался привлечь внимание Владимира Кличко.

Бриггс опубликовал в Instagram коллаж, на котором он изображен в роли официанта, держащего на подносе голову Кличко.

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Эту картинку Бриггс сопроводил довольно несуразным текстом.

"Вы звонили? Кличко, ты где? Я слышал, ты тренировался с Холифилдом. Там тебя прятали и держали в безопасности. Майк Тайсон не хочет драться, так что оставь их в покое, но, говядина, мне такое нравится. Каждый раз, когда я проезжаю мимо вас, ребята, ставьте засовы на двери. Холифилд, я видел, как ты бежал и заперся. Вам придется застать меня врасплох", - написал американец.

Бриггс - Кличко: история конфликта

Ранее Бриггс неоднократно провоцировал Кличко, пытаясь добиться боя с украинцем.

Например, в 2015 году американец подкараулил украинца во время заплыва на доске и опрокинул в воду. Годом ранее Бриггс ворвался в кафе, где обедал Кличко и начал есть из его тарелки. Украинец в ответ облил американца в водой, что едва не привело к драке.

В 2019-м Бриггс уже публиковал коллаж с Кличко. Тогда он заявил, что хочет получить на Рождество два передних зуба украинца.

На ринге Бриггс встречался с Виталием Кличко. В 2010 году он проиграл ему решением судей.

Свой последний поединок на профи-ринге американец провел в мае 2016 года. Всего в его активе 67 боев (60 побед, 1 ничья и 6 поражений).

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Автор: Антон Дударь